Peter Jackson vorrebbe adattare Il Silmarillion

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Sembra che Peter Jackson non abbia ancora finito con la Terra di Mezzo, poiché ora si dice che il leggendario regista sia ansioso di affrontare Il Silmarillion, noto anche come la famigerata "bibbia" tolkienienne. Un libro che molti considerano quasi impossibile da filmare.

Il Silmarillion è considerevolmente più oscuro e denso rispetto agli altri mondi di Tolkien, per non parlare del fatto che è più mitologico, e ruota attorno alla Terra di Mezzo e alla sua storia antica.

Le voci su un adattamento circolano da molto tempo, ma il problema è sempre stato il diritto di lavorare. La famiglia Tolkien è stata restrittiva riguardo a Il Silmarillion, il che a sua volta ha solo alimentato l'interesse di fan e creatori. Ma forse pensano che Jackson sia uno dei pochi che riesce davvero a rendere giustizia al libro sul grande schermo.

Ti piacerebbe vedere un adattamento cinematografico de Il Silmarillion diretto da Jackson?