Peter Molyneux dice che Masters of Albion sarà la sua ultima partita

Dopo più di quarant'anni nell'industria dei videogiochi, il leggendario sviluppatore di giochi Peter Molyneux ha rivelato che Masters of Albion sarà il suo progetto finale, se tutto andrà secondo i piani. Lo definisce una sorta di "titolo di redenzione", un'ultima possibilità di recuperare un po' della sua reputazione perduta dopo una serie di promesse controverse e aspettative deluse.

Molyneux, la mente creativa dietro a serie iconiche come Populous, Black & White e Fable, ammette che semplicemente non ha la stessa energia di prima. Ora ha 66 anni, dice che la pressione, le scadenze e lo stile di vita dello sviluppo del gioco hanno iniziato a farsi sentire. Parlando con Edge, ha detto:

"Masters of Albion è un titolo di redenzione per me. Ma è anche la mia ultima partita. Lo è e basta. Ho 66 anni. Sto lavorando più duramente che mai in vita mia. E non ho più l'energia vitale per farlo di nuovo".

Il gioco, annunciato per la prima volta durante la Gamescom Opening Night Live lo scorso agosto, secondo quanto riferito è stato in sviluppo segreto per circa tre anni prima della sua rivelazione pubblica. Come previsto, si tratta di un concetto molto "Molyneux": un simulatore di villaggio medievale incentrato sulla gestione della crescita, della comunità e delle scelte morali. Nessuna data di uscita è stata ancora confermata.

Molyneux riconosce anche apertamente la sua passata tendenza a promettere troppo le caratteristiche nei suoi progetti, un'abitudine che ha spesso portato alla delusione quando la realtà non corrispondeva al clamore. Eppure, insiste sul fatto che laMasters of Albion ha riacceso la sua passione più di qualsiasi altro progetto nella memoria recente. Aggiunge che, anche se non farà un annuncio formale di ritiro, questo gioco sarà probabilmente il suo canto del cigno creativo.

Resta da vedere se Masters of Albion diventerà davvero il titolo finale di Molyneux. Ma indipendentemente da ciò che accadrà, la sua eredità come uno dei visionari più eccentrici e influenti del gioco è già al sicuro.

