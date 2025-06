Peter Molyneux dice di essere in "fase di rifinitura" per il nuovo gioco Masters of Albion

HQ

L'anno scorso, la leggenda del settore Peter Molyneux è salito sul palco della Gamescom per annunciare il suo ultimo progetto. Tornando al mondo di Albion e dei giochi di dio, Molyneux ha presentato Masters of Albion, che sembrava essere altrettanto dettagliato e bizzarro come ci si aspetterebbe da Molyneux e dagli altri veterani di 22cans.

Parlando con Gamereactor al Nordic Game Festival, abbiamo chiesto a Molyneux a che punto è Masters of Albion, al che ha detto che ha lavorato al gioco per cinque anni, e ora il team è in fase di rifinitura.

"Ora quello che stiamo facendo è solo andare avanti, abbiamo tutte le meccaniche di base del gioco lì e insieme e stiamo davvero rifinendo al momento e questa è una fase incredibilmente importante", ha detto. "Soprattutto nel mondo di oggi, perché sai che ogni partita, ogni esperienza deve essere la cosa più raffinata mai ricevuta. Quindi, voglio dire, gioco ogni singolo giorno e penso che sia sbalorditivo, ma sai che il mondo giudicherà da solo, ne sono sicuro".

Molyneux ha anche parlato di riunire la band da Fable e Black and White per lavorare su questo nuovo gioco. "Così abbiamo riunito un sacco di persone che erano su Fable, su Black and White e su Dungeon Keeper per lavorare insieme e questo è fantastico. È incredibile vederci, sai che stiamo tutti invecchiando ora, ma è incredibile sentire la stessa passione che provavamo allora".

Dai un'occhiata alla nostra chiacchierata completa con Peter Molyneux qui sotto, dove entra anche nel dettaglio su come pensa che i giochi moderni possano cambiare la nave: