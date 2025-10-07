Peter Molyneux: "Phil Spencer è una delle persone migliori con cui abbia mai lavorato"

HQ

Oggi, Peter Molyneux potrebbe non essere un nome immediatamente associato alla qualità, ma il fatto è che ha realizzato diversi giochi veramente classici nel corso degli anni, non ultima la serie Fable. Nel 2009, tre anni dopo l'acquisizione del suo studio Lionhead da parte di Microsoft, è stato anche promosso a direttore creativo europeo di Microsoft Game Studios, e ha avuto molto a che fare con un collega allora meno noto di nome Phil Spencer.

Oggi, Spencer è a capo dell'intera divisione giochi di Microsoft e la maggior parte di noi probabilmente ha un'opinione su di lui. Ma com'è in privato, dietro le quinte? Molyneux commenta questo in un'intervista con Edge Magazine (grazie, GamesRadar), dove parla dei suoi incontri con Spencer quasi 20 anni fa:

"È una delle persone migliori con cui abbia mai lavorato. Non lo sto dicendo per imburrarlo: è una persona che ama assolutamente l'industria dei videogiochi ed è incredibilmente intelligente.

Ma ha lavorato in Microsoft per tutta la vita. Phil lavorava negli uffici di Lionhead, quindi passavamo molto tempo a lavorare insieme. E lui ha detto: 'Sai, Peter, mi piacerebbe davvero usare il tuo talento un po' più ampiamente in Microsoft'. "

Molyneux è diventato capo dell'Europa e sembra che l'esperienza sia stata qualcosa che apprezza molto:

"Ora, sono una persona che è assolutamente motivata dalle lodi, quindi quando ha detto: 'Vogliamo fare di te un partner Microsoft, ho pensato: fantastico, gli piaccio davvero!' Si tratta solo di tornare a scuola, questo ragazzo che vuole essere apprezzato, davvero - ecco a cosa si riduce tutto. Così mi sono permesso di dimenticare quanto fosse stato terribile essere [vicepresidente senior] di EA".

Oggi, Molyneux è principalmente uno sviluppatore indie, attualmente al lavoro sul suo prossimo Masters of Albion. Il suo tempo sotto i riflettori potrebbe essere finito, ma rimane una figura interessante con una prospettiva davvero unica sul concetto di gioco.