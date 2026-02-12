Peter Molyneux pianse e "si sentì incredibilmente emozionato" quando vide il trailer Fable

HQ

Sebbene Peter Molyneux fosse conosciuto durante i suoi anni d'oro come un chiacchierone che spesso prometteva più di quanto potesse effettivamente mantenere, non c'è dubbio che avesse visioni e offrisse qualcosa di molto unico con la sua serie Fable (anche se qui è stato consegnato ben lontano da tutto ciò che era promesso). Ma dopo il flop del gioco Kinect Fable: The Journey nel 2012, la serie è stata messa in pausa, ad eccezione di un piccolo gioco di carte digitali nel 2017.

Quest'anno, però, è il momento di un ritorno, ora con Playground come sviluppatore e Peter Molyneux non coinvolto. Ma è ancora molto convinto della serie e, in un'intervista con IGN, parla della sua reazione quando ha visto la sua creazione tornare in forma:

"Quando guardavo il trailer Fable, mi sono sentito commuovere. So che probabilmente potrei essere massacrata per averlo detto, ma sono una persona che piange spesso, e mi sono sentita incredibilmente emotiva, e il motivo per cui mi sono sentita emotiva era: Cazzo. Questa cosa che abbiamo creato, vivrà, continuerà a vivere.

Questo mondo, che amavamo tanto creare e che gli altri amavano, ha una vita."

Anche se sembra profondamente impressionato e entusiasta del nuovo Fable, ha comunque una piccola lamentela, ovvero che pensa che il mondo appaia un po' troppo lucido e abbia una "sensazione asettica". La vecchia Inghilterra era più rustica e sporca, dice:

"Non ho mai pensato a Fable come pulito e con tutti gli angoli netti e definiti. È più caotico. È più quello che probabilmente era la Vecchia Inghilterra, che non erano linee rette, il posto, è più un crepitio."

Non sappiamo ancora quando noi (e Peter Molyneux) potremo iniziare a giocare al nuovo Fable, ma arriverà nella seconda metà del 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X - e sarà incluso con Game Pass. Ci sono anche voci su una versione per Switch 2, ma nulla è ancora stato confermato.