Peter Molyneux su Masters of Albion: "Sembra davvero che la magia sia tornata"

Dopo l'intera debacle che è stata la chiusura di Lionhead e lo sviluppo di Godus, il nome di Peter Molyneux ha avuto un sapore un po' amaro nello spazio dei videogiochi, nonostante il fatto che sia anche attribuito come il creatore di Fable, tra gli altri progetti.

Al momento, Molyneux è a capo dello sviluppatore 22cans, dove lui e un gruppo di vecchi colleghi stanno realizzando un progetto che si chiama Masters of Albion. Indipendentemente da ciò che suggerisce il nome, questo non è uno spin-off di Fable di qualche tipo, è un progetto completamente nuovo, e mentre abbiamo sentito dettagli parsimoniosi sul gioco, anche come parte di un'ex esclusiva di Gamereactor, Molyneux è recentemente apparso a Nordic Game 2025 per chiacchierare con GamesIndustry.biz sul titolo.

Quando gli è stato chiesto del gioco, Molyneux ha dipinto un quadro molto sorprendente. "Devo dirlo, ma mi metterà nei guai: ogni atomo del mio essere crede che stiamo facendo un grande gioco".

Ha continuato: "C'è una magia che avevamo, quando abbiamo creato Dungeon Keeper, Black and White e Fable, e quella magia era completamente intangibile. Non è qualcosa che puoi produrre.

"Ma sembra davvero che la magia sia tornata. E non lo sto dicendo a voi per pubblicizzare il gioco, lo sto solo dicendo per farvi avere una prospettiva di come mi sento riguardo al gioco.

"Dovrebbe essere impossibile realizzare questo gioco. Si tratta di libertà del giocatore, si tratta di chiedersi cosa sia un god game, cosa dovrebbe essere e cosa dovrebbe rappresentare. Ma: sta funzionando male. Si sta riunendo".

Molyneux è andato un po' oltre per notare che Masters of Albion "sembra fresco, e diverso, e nuovo, e sembra, soprattutto, follemente coraggioso", e che anche quando i playtester mettono le mani sul gioco, lo confrontano con la stessa serie con cui condivide un nome collegato.

"Abbiamo appena fatto alcuni test sugli utenti - non dovrei dire nessuna di queste cose - utilizzando un'azienda in America. E la prima cosa che mi è tornata in mente è stata: 'Oh mio dio, sto giocando a Fable'. È stato un momento meraviglioso per me".

Alcuni suggeriscono anche che assomigli più da vicino a Black & White, ma indipendentemente da ciò con cui condivide somiglianze, Molyneux suona con "è una miscela, ma quella miscela, proprio come quell'analogia della zuppa, è qualcosa di nuovo, fresco e diverso".

Non vedi l'ora di vedere di più di Masters of Albion ?