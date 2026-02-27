Peter Moore: Asha Sharma è una "leader esecutiva molto capace" che deve spiegare l'IA ai videogiocatori

HQ

Il tema dell'IA nel gaming ha dominato le discussioni nel campo dell'ultimo anno, con molti che ritengono poco ispirante generare giochi in questo modo, mentre altri sostengono che non produca risultati particolarmente buoni o innovativi, poiché l'IA spesso crea cose scadenti basate su ciò che altri hanno già fatto.

Ma allo stesso tempo, è un dato inevitabile che l'IA sia già stata usata da anni nel mondo dei videogiochi, ed è uno strumento indispensabile che può far risparmiare un enorme tempo velocizzando, tra le altre cose, la creazione di oggetti che saranno prodotti in massa. Ora, forse il boss Xbox più popolare di sempre, e anche ex boss Sega Peter Moore, ha commentato in un'intervista a GamesBeat la nomina dell'ex responsabile dell'IA Asha Sharma come successore di Phil Spencer, esprimendo il suo punto di vista sull'IA nello sviluppo di videogiochi e sul suo ruolo:

"L'IA è disprezzata dai giocatori in questo momento, che la vedono come un modo falso di creare giochi, un modo pigro, un modo trasportatore. Deve aspettarselo. Ma noi, come industria, nello sviluppo di videogiochi, usiamo forme di intelligenza artificiale da sempre. È solo qualcosa che Microsoft deve capire esattamente la tua domanda. È lì perché è IA? O è lì, che è la mia speranza, perché si è dimostrata forte all'interno dei Borg di Microsoft ed è stata una leader esecutiva molto capace, e questa è una grande sfida per lei, e volevano fare qualcosa di diverso?"

Moore prosegue la sua argomentazione, spiegando che è importante che Sharma mostri come l'IA possa essere qualcosa di positivo per i giocatori, e ritiene che questo sia qualcosa che l'industria non è riuscita a fare finora:

"Penso che il suo mantra debba essere—è utile per il gaming se l'IA serve il giocatore, non il foglio di calcolo. Deve essere in grado di spiegare questo. Gli studi useranno tutti l'intelligenza artificiale in una forma o nell'altra. Non credo che il gamer capisca davvero cosa significhi tutto questo e come le cose si uniscano in quel modo. Ma penso che abbia questa grande opportunità di colmare entrambi i mondi e servire la crescita e esperienze immersive più profonde. Giochi che sono fondamentalmente meno costosi. Forse avremo giochi migliori, più veloci, più economici, perché il costo di sviluppo dei giochi triple-A è diventato enorme. Nei decenni in cui sono stato coinvolto, è diventato un enorme lavoro manuale, centinaia se non migliaia di persone che lavorano a un gioco. Questa è la chiave. Lei ce l'ha. Se sono lei, ho una prospettiva unica. Devo solo trasformarlo in qualcosa di positivo agli occhi del giocatore."

Nell'intervista perspicace (Moore è sempre interessante e ha più esperienza di chiunque altro dopo il suo periodo come capo di Sega, Xbox ed EA), affronta anche le critiche ricevute da Sharma per la sua mancanza di esperienza nel gaming, ricordandoci che ha lavorato nel settore delle calzature prima di diventare uno dei dirigenti di gaming più di successo di tutti i tempi nel settore:

"Credo che il modo migliore—quello ero io alla Sega. Vengo da Reebok, se ricordi. Ero un tipo delle scarpe."