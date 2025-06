Peter Sohn di Elemental dirigerà The Incredibles 3

The Incredibles 3 ha trovato il suo regista. Il creatore del franchise Brad Bird si alzerà dalla sedia da regista per questo capitolo, cedendo la sedia a Peter Sohn, il regista di Elemental e The Good Dinosaur.

Secondo The Hollywood Reporter, Bird non sarà del tutto assente dal processo di creazione, poiché metterà insieme la sceneggiatura di The Incredibles 3. Bird e Sohn hanno lavorato insieme per molti anni, con Sohn che è un veterano della Pixar di lunga data.

Ha anche doppiato alcuni dei personaggi della Pixar in Ratatouille, Lightyear e Monsters University. Bird ha fatto da mentore a Sohn in passato e il regista di Elemental ha lavorato anche a Gli Incredibili e al suo sequel. È stato scelto da Pete Docter, CCO di Bird e Pixar. Quindi, è sicuro dire che anche se il terzo capitolo non è diretto dal creatore del franchise, è comunque in mani sicure e capaci.