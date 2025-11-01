Peter Watkins è morto a 90 anni

HQ

Il regista britannico Peter Watkins, spesso dibattuto e radicale, è morto all'età di 90 anni. Questo secondo una dichiarazione ufficiale fatta dalla sua famiglia. Si dice che il regista e premio Oscar si sia spento serenamente nella Francia centrale. Vicino alla città dove ha trascorso i suoi ultimi 25 anni.

Watkins è forse meglio conosciuto per The War Game. Un film in stile mockumentary che descrive un ipotetico attacco nucleare alla Gran Bretagna, e ha anche spaventato a morte la BBC. Che prontamente si è rifiutato di trasmettere - e lo ha vietato. Eppure due anni dopo, agli Academy Awards del 1967, gli valse un Oscar per il miglior documentario.

È stato spesso descritto come una delle figure più brillanti dell'industria, ma allo stesso tempo difficile e ribelle, con una carriera definita dal conflitto, poiché si è spesso scontrato con l'establishment. Le sue faide con la BBC lo costrinsero a cercare finanziamenti all'estero e durante la sua vita dimostrò più volte la sua capacità unica di intrattenere e sconvolgere.

Film come Privilege e Punishment Park sono entrambi leggendari a pieno titolo: opere d'arte provocatorie e rivoluzionarie. Il suo ultimo film è stato l'epico The Commune, della durata di 345 minuti, proiettato al Musée d'Orsay all'inizio degli anni 2000.

Riposa in pace.