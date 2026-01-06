Petro della Colombia avverte che "riprenderebbe le armi" se Trump attaccasse

HQ

Le tensioni tra Washington e Bogotá sono aumentate drasticamente dopo che il presidente colombiano Gustavo Petro ha dichiarato che "riprenderà le armi" se gli Stati Uniti avessero lanciato un intervento militare simile alla recente operazione in Venezuela.

Parlando a bordo dell'Air Force One, il presidente Donald Trump ha accusato la Colombia di essere "governata da un uomo malato" coinvolto nella produzione di cocaina e ha detto che un'operazione militare statunitense "mi sembra una buona idea." Le dichiarazioni hanno segnato una svolta drammatica nei rapporti con un paese che da tempo è uno dei partner più stretti di Washington nella lotta contro il traffico di droga.

Gustavo Petro // Shutterstock

Petro, ex guerriglero dell'M-19 che in seguito divenne riformatore costituzionale e presidente, respinse le accuse come diffamazione. "Non sono illegittimo e non sono un narco", ha scritto su X, avvertendo che qualsiasi attacco o tentativo di arrestare il leader eletto della Colombia scatenerebbe una resistenza di massa. "Per la patria, prenderò di nuovo le armi," disse.

Sebbene la Colombia rimanga il maggior produttore mondiale di cocaina, il commercio è controllato da gruppi armati illegali piuttosto che dallo Stato. I leader politici di tutto lo spettro ideologico colombiano hanno condannato le minacce di Trump, anche mentre il governo rafforzava la sicurezza di Petro.