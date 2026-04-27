Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

Peugeot sembra segnalare un rebranding di fascia alta con nuovi concetti

Incontra il Concept 6 e il Concept 8.

HQ

Peugeot è principalmente nota per un portafoglio equilibrato, rivolto soprattutto alle fasce di prezzo accessibili, ma con i nuovi concept presentati al Salone Internazionale dell'Auto di Pechino, potrebbero segnalare un rebranding verso qualcosa... di lusso.

Sebbene inizialmente presentati a un pubblico cinese, Peugeot specificò che i concetti sono "prodotti in Cina per la Cina, così come per l'esportazione dalla Cina ai mercati esteri di Peugeot". Non sembra ancora che quei mercati siano europei - per ora - ma questi due, Concept 6 e Concept 8, sembrano un reset più ampio per le ambizioni del marchio.

La Concept 6 è la berlina, e Peugeot afferma che "fonde l'eleganza di una berlina con la dinamismo di un freno a tiro, evocando la lunga tradizione Peugeot delle station wagon grand tour". La Concept 8 è l'SUV ed è stata descritta alla loro fiera come un "design puro ed essenziale".

Puoi vedere la prima immagine qui sotto.

Peugeot sembra segnalare un rebranding di fascia alta con nuovi concetti

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto