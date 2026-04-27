Peugeot sembra segnalare un rebranding di fascia alta con nuovi concetti

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Peugeot è principalmente nota per un portafoglio equilibrato, rivolto soprattutto alle fasce di prezzo accessibili, ma con i nuovi concept presentati al Salone Internazionale dell'Auto di Pechino, potrebbero segnalare un rebranding verso qualcosa... di lusso.

Sebbene inizialmente presentati a un pubblico cinese, Peugeot specificò che i concetti sono "prodotti in Cina per la Cina, così come per l'esportazione dalla Cina ai mercati esteri di Peugeot". Non sembra ancora che quei mercati siano europei - per ora - ma questi due, Concept 6 e Concept 8, sembrano un reset più ampio per le ambizioni del marchio.

La Concept 6 è la berlina, e Peugeot afferma che "fonde l'eleganza di una berlina con la dinamismo di un freno a tiro, evocando la lunga tradizione Peugeot delle station wagon grand tour". La Concept 8 è l'SUV ed è stata descritta alla loro fiera come un "design puro ed essenziale".

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