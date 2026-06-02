PewDiePie lancia la sua piattaforma di rivale AI completamente gratuita

HQ

L'influencer svedese PewDiePie potrebbe chiudere la porta alla sua vita familiare, mantenendo il suo canale incentrato su sé stesso e sulle sue imprese personali, ma ciò non significa che il creatore abbia piccole ambizioni.

In un nuovo video su YouTube, PewDiePie conferma di aver ora lanciato una piattaforma AI chiamata Odysseus, considerata un '"interfaccia auto-ospitata per comunicare con modelli linguistici - chat, agenti autonomi, strumenti, servizio di modelli, email, ricerca e altro ancora."

Ciò che rende questa piattaforma diversa, ad esempio, da ChatGPT, è che non funziona su servizi cloud e invece cerca di utilizzare il proprio hardware per offrire soluzioni, il tutto oltre a mantenere i dati per sé e locali, il che significa che le tue informazioni non finiranno nelle mani dei giganti tecnologici.

PewDiePie parla di più dei suoi obiettivi per Ulisse nel video qui sotto e, se vuoi provarlo tu stesso, puoi andare qui.