PewDiePie sta chiudendo la porta alla vita familiare in Giappone su YouTube

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Uno dei primi veramente grandi streamer di videogiochi al mondo, la star svedese Felix "PewDiePie" Kjellberg, ha da tempo rallentato, ha messo su famiglia e si è trasferito in Giappone. Lì abbiamo potuto seguire le loro vite attraverso una serie di vlog che è stata molto popolare.

Ora, però, sembra che tutto questo stia per finire, poiché scrive nella sua newsletter (tramite Reddit) che suo figlio Björn compirà tre anni a luglio e sta lentamente diventando sempre più consapevole del mondo che lo circonda. Kjellberg vuole che cresca lontano da internet e non debba essere riconosciuto ovunque, anche se aggiunge che Björn potrà partecipare di nuovo quando sarà abbastanza grande da fare le proprie scelte. Non esclude nemmeno la possibilità che la famiglia possa comunque pubblicare qualcosa sui social di tanto in tanto.

Vale la pena notare che questo sembra valere solo per i vlog, quindi probabilmente vedremo ancora altri video di PewDiePie, anche se con un focus diverso rispetto alla famiglia. Tuttavia, sembra sempre più che stia per rallentare, e qui a Gamereactor vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare questo pioniere per tutto l'intrattenimento offerto negli anni.