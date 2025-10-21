PGL Masters Bucarest 2025: confermata la lista di apertura delle partite
Il torneo inizia questo fine settimana e dura fino all'inizio di novembre.
L'ennesimo enorme torneo Counter-Strike 2 prende il via questo fine settimana. Dopo PGL Bucharest all'inizio di quest'anno, molte delle migliori squadre stanno tornando nella città rumena per il PGL Masters Bucharest 2025, con questo che vede 16 squadre competere per una fetta di una torta da $ 1,25 milioni.
Le prime partite si svolgeranno il 26 ottobre e il torneo vero e proprio durerà fino al 1 novembre. Stando così le cose, le partite di apertura sono state bloccate e puoi vederle qui sotto.
- Legacy contro il Team Liquid
- GamerLegion contro FlyQuest
- 3DMax contro SAW
- Aurora contro Fnatic
- PaiN Gaming vs. Gentle Mates
- Eroici contro ninja in pigiama
- BetBoom contro MiBR
- Astralis contro B8
Per quanto riguarda il formato del torneo, la fase a gironi vedrà ogni squadra giocare cinque partite fino a quando non verranno decise le prime otto e le ultime otto squadre. Queste squadre saranno poi inserite in un girone a eliminazione diretta che continuerà ad eliminare le squadre fino a quando non rimarrà un campione.