PGL ospiterà un torneo di Tier 1 Counter-Strike 2 in Cina nell'aprile 2027

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L'organizzatore del torneo, PGL, ha annunciato che presto ospiterà un grande evento in Cina. L'organizzatore riunirà molti dei nomi più importanti e noti della scena Counter-Strike 2 per un grande evento in cui saranno in palio 1 milione di dollari, tutto tra il 14 e il 26 aprile.

Non ci viene detto l'esatta sede dell'evento, se non che si trova nella "regione dei visti cinesi", e allo stesso modo non sono state rilasciate informazioni sulla sede ospitante. Inoltre, non sapremo quali squadre parteciperanno per un po' di tempo, poiché le squadre invitate saranno determinate dalla posizione VRS di una squadra in vista del torneo, mentre le squadre qualificate saranno selezionate tramite un evento Road to China in più regioni all'inizio del 2027.

PGL ha confermato che l'evento sarà in formato LAN e si giocherà davanti a un pubblico dal vivo.