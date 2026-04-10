PGL Singapore Major giocherà una partita decisiva per il terzo posto

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Uno degli ultimi tornei Counter-Strike 2 di quest'anno solare si terrà a Singapore, con un Major organizzato dalla PGL che si terrà tra il 24 novembre e il 13 dicembre. Questo evento riunirà 32 delle migliori squadre del mondo e, per quanto riguarda chi sarà presente, ora abbiamo un'idea su chi potrebbe essere invitato.

In un post sul blog, PGL ha confermato che le squadre presenti saranno selezionate in base alle ultime informazioni sulla classifica regionale Valve dopo il 2 novembre. In sostanza, solo le squadre meglio classificate saranno invitate e competeranno per una fetta dei 1,25 milioni di dollari consegnati allo Singapore Indoor Stadium.

Altrimenti, viene detto che sarà il primo PGL Major a offrire una partita decisiva per il terzo posto, determinando quale squadra porterà a casa un premio in denaro leggermente più alto.