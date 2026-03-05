PGL Wallachia Stagione 7: Ecco le partite della giornata di apertura

HQ

Se avevi voglia di più competitività Dota 2, la buona notizia è che PGL Wallachia Stagione 7 inizierà molto, molto presto. Il torneo rumeno inizierà sabato 7 marzo, con l'azione che durerà poco più di una settimana fino a quando il vincitore sarà incoronato il 15 marzo e il premio in denaro verranno consegnati al vincitore.

A tal fine, la PGL ha ora rivelato le prime partite del torneo, il che significa che conosciamo le prime partite a cui ciascuna delle 16 squadre partecipanti gareggerà. Per queste informazioni, basta guardare qui sotto.



OG Esports vs. Vici Gaming alle 8:00 GMT/9:00 CET



Parivision vs. Yellow Submarine alle 8:00 GMT/9:00 CET



Xtreme Gaming vs. Team Spirit alle 11:00 GMT/12:00 CET



Aurora Gaming vs. Mouz alle 11:00 GMT/12:00 CET



Team Liquid vs. BetBoom Team alle 14:00 GMT/15:00 CET



Team Falcons vs. Team Nemesis alle 14:00 GMT/15:00 CET



Tundra Esports vs. Natus Vincere alle 17:00 GMT/18:00 CET



Team Yandex vs. Heroic alle 17:00 GMT/18:00 CET



Guarderai PGL Wallachia Stagione 7 questo weekend?