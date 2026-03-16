PGL Wallachia Stagione 7: Team Yandex batte Team Liquid per conquistare il trofeo

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Siamo in un periodo molto frenetico del calendario competitivo Dota 2, poiché la PGL ha appena terminato di ospitare la settima stagione del suo torneo in Valacchia, e già entro la fine della settimana inizieranno le partite del torneo ESL One Birmingham.

Parlando del primo evento, abbiamo un vincitore di cui riferire. Dopo aver recentemente vinto la DreamLeague Season 27 alla fine del 2025, il russo Team Yandex è tornato in cima, tutto dopo aver battuto Team Liquid nella finale della PGL Wallachia della Stagione 7 in modo combattuto 3-2.

Questo risultato ha visto Team Yandex tornare a casa con fino a 300.000 dollari di premi in denaro, più il trofeo, ma soprattutto ha messo la squadra in una buona posizione ed è una squadra da tenere d'occhio in vista di ESL One Birmingham quando inizierà il 22 marzo.