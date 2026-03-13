esports
Dota 2
PGL Wallachia Stagione 7: Tutte le partite dei Playoff di questo weekend
Il torneo principale Dota 2 si concluderà tra un paio di giorni.
Siamo nelle fasi finali dell'evento Dota 2, PGL Wallachia Season 7, mentre i Playoff sono in corso, con le restanti otto squadre che si sfidano nella speranza di sollevare il trofeo. Il torneo si concluderà tra un paio di giorni, domenica 15 marzo, e detto questo, potresti essere curioso di sapere come saranno le partite nei prossimi giorni.
È già iniziato il primo round d'azione. L'evento utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che quattro squadre oggi combattono l'eliminazione, mentre le altre quattro si contendono un posto nella finale del Upper Bracket. A tal fine, ecco gli appuntamenti per le partite di venerdì, sabato e domenica.
Venerdì 13 marzo
Primo turno del Lower Bracket:
- Eroico vs. Vici Gaming - in corso!
- Aurora Gaming vs. Tundra Esports - 11:00 GMT/12:00 CET
Semifinali del tabellone superiore:
- BetBoom Team vs. Team Spirit alle 14:00 GMT/15:00 CET
- Team Yandex vs. Team Liquid alle 17:00 GMT/18:00 CET
Sabato, 14 marzo
Quarti di finale del Lower Bracket (LBQ):
- Vincitore di Aurora/Tundra vs. Perdente di Yandex/Liquido alle 8:00 GMT/9:00 CET
- Vincitore di Heroic/Vici vs. Perdente di BetBoom/Spirit alle 11:00 GMT/12:00 CET
Finale del tabellone superiore:
- Vincitore di BetBoom/Spirit vs. Vincitore di Yandex/Liquid alle 14:00 GMT/15:00 CET
Semifinale del Lower Bracket:
- Vincitore di LBQ #1 vs. Vincitore di LBQ #2 alle 17:00 GMT/18:00 CET
Domenica, 15 marzo
Finale del Lower Bracket:
- Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 9:00 GMT/10:00 CET
Gran Finale:
- Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 13:00 GMT/14:00 CET
Chi pensi arriverà fino al massimo a PGL Wallachia Stagione 7?