Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Dota 2

PGL Wallachia Stagione 7: Tutte le partite dei Playoff di questo weekend

Il torneo principale Dota 2 si concluderà tra un paio di giorni.

HQ

Siamo nelle fasi finali dell'evento Dota 2, PGL Wallachia Season 7, mentre i Playoff sono in corso, con le restanti otto squadre che si sfidano nella speranza di sollevare il trofeo. Il torneo si concluderà tra un paio di giorni, domenica 15 marzo, e detto questo, potresti essere curioso di sapere come saranno le partite nei prossimi giorni.

È già iniziato il primo round d'azione. L'evento utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che quattro squadre oggi combattono l'eliminazione, mentre le altre quattro si contendono un posto nella finale del Upper Bracket. A tal fine, ecco gli appuntamenti per le partite di venerdì, sabato e domenica.

Venerdì 13 marzo

Primo turno del Lower Bracket:


  • Eroico vs. Vici Gaming - in corso!

  • Aurora Gaming vs. Tundra Esports - 11:00 GMT/12:00 CET

Semifinali del tabellone superiore:


  • BetBoom Team vs. Team Spirit alle 14:00 GMT/15:00 CET

  • Team Yandex vs. Team Liquid alle 17:00 GMT/18:00 CET

Sabato, 14 marzo

Quarti di finale del Lower Bracket (LBQ):


  • Vincitore di Aurora/Tundra vs. Perdente di Yandex/Liquido alle 8:00 GMT/9:00 CET

  • Vincitore di Heroic/Vici vs. Perdente di BetBoom/Spirit alle 11:00 GMT/12:00 CET

Finale del tabellone superiore:


  • Vincitore di BetBoom/Spirit vs. Vincitore di Yandex/Liquid alle 14:00 GMT/15:00 CET

Semifinale del Lower Bracket:


  • Vincitore di LBQ #1 vs. Vincitore di LBQ #2 alle 17:00 GMT/18:00 CET

Domenica, 15 marzo

Finale del Lower Bracket:


  • Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 9:00 GMT/10:00 CET

Gran Finale:


  • Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 13:00 GMT/14:00 CET

Chi pensi arriverà fino al massimo a PGL Wallachia Stagione 7?

Dota 2

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto