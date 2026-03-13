PGL Wallachia Stagione 7: Tutte le partite dei Playoff di questo weekend

HQ

Siamo nelle fasi finali dell'evento Dota 2, PGL Wallachia Season 7, mentre i Playoff sono in corso, con le restanti otto squadre che si sfidano nella speranza di sollevare il trofeo. Il torneo si concluderà tra un paio di giorni, domenica 15 marzo, e detto questo, potresti essere curioso di sapere come saranno le partite nei prossimi giorni.

È già iniziato il primo round d'azione. L'evento utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che quattro squadre oggi combattono l'eliminazione, mentre le altre quattro si contendono un posto nella finale del Upper Bracket. A tal fine, ecco gli appuntamenti per le partite di venerdì, sabato e domenica.

Venerdì 13 marzo

Primo turno del Lower Bracket:



Eroico vs. Vici Gaming - in corso!



Aurora Gaming vs. Tundra Esports - 11:00 GMT/12:00 CET



Semifinali del tabellone superiore:



BetBoom Team vs. Team Spirit alle 14:00 GMT/15:00 CET



Team Yandex vs. Team Liquid alle 17:00 GMT/18:00 CET



Sabato, 14 marzo

Quarti di finale del Lower Bracket (LBQ):



Vincitore di Aurora/Tundra vs. Perdente di Yandex/Liquido alle 8:00 GMT/9:00 CET



Vincitore di Heroic/Vici vs. Perdente di BetBoom/Spirit alle 11:00 GMT/12:00 CET



Finale del tabellone superiore:



Vincitore di BetBoom/Spirit vs. Vincitore di Yandex/Liquid alle 14:00 GMT/15:00 CET



Semifinale del Lower Bracket:



Vincitore di LBQ #1 vs. Vincitore di LBQ #2 alle 17:00 GMT/18:00 CET



Domenica, 15 marzo

Finale del Lower Bracket:



Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 9:00 GMT/10:00 CET



Gran Finale:



Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 13:00 GMT/14:00 CET



Chi pensi arriverà fino al massimo a PGL Wallachia Stagione 7?