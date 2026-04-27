PGL Wallachia Stagione 8: BetBoom Team incoronato vincitore dopo aver sconfitto Aurora Gaming

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Dopo una settimana frenetica, PGL Wallachia Stagione 8 è ufficialmente giunta al termine. Il torneo rumeno si è concluso e il montepremi di 1 milione di dollari è stato distribuito, la maggior parte dei quali è finita nelle mani di BetBoom Team, dopo che l'organizzazione ha sconfitto Aurora Gaming nella finale e ha conquistato il trofeo per sé.

È stata una vittoria piuttosto convincente per BetBoom, che ha eliminato Aurora in modo 3-0, tutto dopo aver anche superato la squadra nella finale del tabellone superiore, in una partita più combattuta 2-1. Questo risultato significa che BetBoom viene premiata sia con il trofeo che con $300.000 per i suoi sforzi.

Questo è anche il primo trofeo importante che BetBoom ha sollevato da quando ha vinto la PGL Wallachia Stagione 5 nel giugno 2025. Senza dubbio spererà di usare questo successo come trampolino di lancio verso ancora più trofei, soprattutto con DreamLeague Stagione 29 e BLAST Slam VII che si terranno a maggio.