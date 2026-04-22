PGL Wallachia Stagione 8: cosa c'è in palio nell'ultimo giorno della fase a gironi?
Finora, cinque squadre hanno ottenuto il loro biglietto per i playoff mentre cinque squadre sono state eliminate.
Sono stati giorni tesi, ma già la fase a gruppi della stagione 8 di PGL Wallachia sta per concludersi. Oggi è l'ultimo giorno di questa fase per il torneo Dota 2, ed è un momento importante poiché determinerà ufficialmente le otto squadre qualificate per i Playoff.
Finora, cinque squadre hanno ottenuto il biglietto per il turno successivo dopo aver ottenuto tre vittorie nell'elemento a gironi. Queste squadre sono BetBoom Team, Aurora Gaming, Parivision, Team Liquid e Team Falcons. Allo stesso modo, cinque squadre sono state eliminate definitivamente, ovvero Vici Gaming, Virtus.pro, Natus Vincere, e sorprendentemente entrambe le finaliste di ESL One Birmingham, Team Yandex e Tundra Esports. Team Yandex ha persino vinto PGL Wallachia Stagione 7...
Tenendo questo in mente, oggi si disputano tre partite tra sei squadre in cui i vincitori si svolgeranno e i perdenti torneranno a casa definitivamente. Con così tanto in gioco, gli incontri previsti per oggi sono i seguenti.
- GamerLegion vs. Eroico
- Rifiuti del Sud America vs. Mouz
- Xtreme Gaming vs. Spirito di Squadra
Una volta che queste partite saranno completate, sapremo il tabellone confermato dei Playoff, che inizierà già domani, 23 aprile.