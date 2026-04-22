PGL Wallachia Stagione 8: cosa c'è in palio nell'ultimo giorno della fase a gironi?

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Sono stati giorni tesi, ma già la fase a gruppi della stagione 8 di PGL Wallachia sta per concludersi. Oggi è l'ultimo giorno di questa fase per il torneo Dota 2, ed è un momento importante poiché determinerà ufficialmente le otto squadre qualificate per i Playoff.

Finora, cinque squadre hanno ottenuto il biglietto per il turno successivo dopo aver ottenuto tre vittorie nell'elemento a gironi. Queste squadre sono BetBoom Team, Aurora Gaming, Parivision, Team Liquid e Team Falcons. Allo stesso modo, cinque squadre sono state eliminate definitivamente, ovvero Vici Gaming, Virtus.pro, Natus Vincere, e sorprendentemente entrambe le finaliste di ESL One Birmingham, Team Yandex e Tundra Esports. Team Yandex ha persino vinto PGL Wallachia Stagione 7...

Tenendo questo in mente, oggi si disputano tre partite tra sei squadre in cui i vincitori si svolgeranno e i perdenti torneranno a casa definitivamente. Con così tanto in gioco, gli incontri previsti per oggi sono i seguenti.



GamerLegion vs. Eroico



Rifiuti del Sud America vs. Mouz



Xtreme Gaming vs. Spirito di Squadra



Una volta che queste partite saranno completate, sapremo il tabellone confermato dei Playoff, che inizierà già domani, 23 aprile.