PGL Wallachia Stagione 8: Il tabellone playoff a otto squadre è stato fissato

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Come abbiamo accennato ieri, l'elemento a gironi per il torneo PGL Wallachia Stagione 8 Dota 2 è ora giunto al termine. Otto delle 16 squadre presenti sono state eliminate, mentre altre otto sono passate ai playoff, dove ora sono state inserite in un tabellone a doppia eliminazione.

Prima di arrivarci, passiamo rapidamente sui risultati di ieri. Per prima cosa, South America Rejects ha sconfitto Mouz 2-1, Heroic ha superato GamerLegion 2-0, e Team Spirit ha eliminato Xtreme Gaming dopo un risultato di 2-0.

Detto tutto ciò, il tabellone dei playoff è stato classificato. Potete vedere qui sotto i primi incontri, ognuno dei quali si svolge oggi, e per quanto riguarda la panoramica completa, assicuratevi di dare un'occhiata al post X sotto le partite di oggi.