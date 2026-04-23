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PGL Wallachia Stagione 8: Il tabellone playoff a otto squadre è stato fissato

Le partite finali della fase a gironi sono concluse e ora le squadre sono impegnate nei playoff a doppia eliminazione.

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Come abbiamo accennato ieri, l'elemento a gironi per il torneo PGL Wallachia Stagione 8 Dota 2 è ora giunto al termine. Otto delle 16 squadre presenti sono state eliminate, mentre altre otto sono passate ai playoff, dove ora sono state inserite in un tabellone a doppia eliminazione.

Prima di arrivarci, passiamo rapidamente sui risultati di ieri. Per prima cosa, South America Rejects ha sconfitto Mouz 2-1, Heroic ha superato GamerLegion 2-0, e Team Spirit ha eliminato Xtreme Gaming dopo un risultato di 2-0.

Detto tutto ciò, il tabellone dei playoff è stato classificato. Potete vedere qui sotto i primi incontri, ognuno dei quali si svolge oggi, e per quanto riguarda la panoramica completa, assicuratevi di dare un'occhiata al post X sotto le partite di oggi.


  • Parivision contro rifiuti del Sud America

  • Aurora Gaming vs. Eroico

  • Team Liquid contro Team Falcons

  • BetBoom Team vs. Spirito di squadra

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