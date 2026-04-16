Phantom Blade Zero avrà un sistema d'onore in stile Red Dead Redemption 2

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Phantom Blade Zero non include solo combattimenti cinematografici da godere, ma avrà anche un sistema d'onore finemente costruito, secondo il regista del gioco Soulframe. All'interno di questo sistema ci sono due aspetti principali, ma il codice d'onore interno del personaggio giocante sembra avere effetti che vanno oltre il semplice assicurarsi che l'avversario abbia un secondo per raccogliere l'arma quando lascia cadere la spada.

In una nuova intervista pubblicata sui social media di Phantom Blade Zero, vediamo Soulframe parlare del sistema d'onore del gioco. Ci sono due elementi distinti: Wu e Xia. Wu si preoccupa di espressione esteriore attraverso il combattimento nelle arti marziali, ma Xia è molto più interiore. Nel gioco, vedremo un collegamento tra missioni secondarie e missioni principali, permettendoti di creare un grande effetto farfalla agendo con onore. Se segui il tuo codice, vedrai che le tue azioni avranno un impatto maggiore sul mondo nel suo insieme.

Dovremo vedere come questo sistema sarà integrato nel gioco, perché anche se un sistema d'onore può sembrare qualcosa di Red Dead Redemption 2, dubitiamo che renderemo omaggio a ogni NPC di Phantom Blade Zero per ottenere onore. Sembra che invece avremo decisioni importanti nei momenti cruciali per vedere se restare fedeli al nostro codice d'onore o abbandonarlo quando conta di più.