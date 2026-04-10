Phantom Blade Zero è nelle "fasi finali di sviluppo"

HQ

Lo sviluppatore S-Game ha recentemente condiviso la sua prospettiva sull'uso dell'IA nei giochi, assicurando ai fan che il suo prossimo Phantom Blade Zero (pensa a Sekiro che incontra la fantasia steampunk cinese) non si basa sulla tecnologia, e sostiene che tutto nel gioco è un lavoro genuino, artigianale creato da umani.

La data di uscita è fissata per il 9 settembre su PC e PlayStation 5, e tutto indica che non ci saranno ritardi. In un post su X, l'account ufficiale Phantom Blade Zero scrive:

"Phantom Blade Zero è attualmente nelle fasi intense e finali di sviluppo. Con il tempo che ci resta, stiamo investendo ogni risorsa disponibile per spingere ogni aspetto del gioco al limite assoluto delle nostre capacità."

Detto questo, tutto ciò che resta è aspettare il gioco, che potremmo rivedre già la prossima settimana, dato che si dice che Sony abbia uno streaming dedicato ai giochi di terze parti.