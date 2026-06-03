Phantom Blade Zero è stato posticipato a ottobre

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Molti di noi si aspettavano di vedere Phantom Blade Zero nel grande State of Play estivo di PlayStation. Beh, l'abbiamo fatto, ma non quanto speravamo. Tutto quello che abbiamo ricevuto è stato un breve teaser trailer che prometteva che ne sarebbe stato condiviso uno molto più emozionante quando inizieranno i preordini quest'estate. Un po' strano da fare quando il gioco doveva uscire a settembre. Ecco la spiegazione.

S-Game conferma che Phantom Blade Zero è stato ritardato dal 9 settembre al 29 ottobre. Gli sviluppatori hanno bisogno di questi 50 giorni aggiuntivi per migliorare la sensazione e l'aspetto del gioco, poiché hanno capito che possono perfezionare un po' di più l'esperienza:

"Abbiamo aggiornato diversi modelli di personaggi e rielaborato molti ambienti nel gioco, portandoli al massimo livello che possiamo attualmente. Abbiamo anche speso ulteriori sforzi per preservare il più possibile questo impatto visivo anche senza fare affidamento sul ray tracing. Ovviamente, il ray tracing migliorerà ulteriormente la grafica, ma la nostra priorità è assicurarci che l'aspetto principale, l'atmosfera e l'intensità di Phantom Blade Zero si manifestino al massimo per il maggior numero possibile di giocatori."

Non abbiamo visto molte di queste cose nel teaser, ma aspettatevi molte altre più avanti quest'estate, dato che ci è stato promesso uno State of Play di 15-20 minuti dedicato a Phantom Blade Zero nel prossimo futuro. La grande maggioranza mostrata in questo sarà un gameplay completamente nuovo che dimostra che l'attesa extra vale la pena.