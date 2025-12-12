Phantom Blade: Zero finalmente ottiene una data di uscita

HQ

Pur non essendo così rivoluzionario come suggeriva il primo "trailer di gameplay", il prossimo action-game di S-Game sembra comunque ampio nella portata e profondo nei dettagli. Il gioco è in sviluppo da molto tempo, ma finalmente ha una data di uscita concreta grazie a un nuovo trailer mostrato ai Game Awards.

Il trailer ha confermato che il gioco uscirà su PS5 e PC il 9 settembre 2026, quindi è ancora un po' lontano.

Mette anche grande enfasi sulle cutscene e sulla storia, e potete vederlo qui sotto.