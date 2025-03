Phantom Blade: Zero prende ispirazione da Sifu

HQ

Nonostante i paragoni con i giochi Souls e i titoli hack-and-slash, Phantom Blade: Zero resiste all'essere legato a un genere o a un'idea specifica. Invece, dovremmo pensarlo più come un tributo alla cultura cinese e al focus sul kung fu degli anni '70.

A questo proposito, lo sviluppatore Soulframe ha dichiarato a Eurogamer che la vera ispirazione viene dal Sifu di Sloclap. "Se uno studio francese può fare qualcosa del genere, perché non potremmo fare qualcosa di ancora più autentico della cultura cinese?", ha detto.

S-Game come studio vuole anche prendere idee dalle epoche precedenti dei giochi. "Vogliamo tornare all'era di PlayStation 1 e PlayStation 2", ha dichiarato Soulframe. "Quando i giochi non erano così grandi, i budget non erano alle stelle, il team gestibile e tutti gli sviluppatori erano appassionati, creativi e con esperienza. È come un gioco indie più grande, ma con budget, esperienza e con una mano stabile, e tutto sembra così integrato dal punto di partenza quando si preme il pulsante Start al punto di arrivo dell'elenco dello staff".

Tuttavia, S-Game non sta trattenendo le sue aspettative, e dopo che Black Myth: Wukong ha dimostrato quanto possano essere di successo i giochi degli sviluppatori cinesi, c'è la sensazione che Phantom Blade: Zero voglia emulare quel successo.

Se vuoi saperne di più sull'influenza del kung fu in Phantom Blade: Zero, puoi dare un'occhiata alla nostra precedente intervista con Soulframe nel video qui sotto: