Phantom Blade Zero promette un lancio in pre-ordine entro la fine dell'estate
Abbiamo una breve apparizione allo State of Play, con la promessa di molto altro più avanti quest'estate.
È il giorno dello State of Play, quindi ovviamente possiamo aspettarci un po' di Phantom Blade Zero, il gioco d'azione in stile Sekiro di S-Game in arrivo questo settembre. Se speravi in un'analisi approfondita del gameplay o in conferme del preordine, purtroppo non sei fortunato. Per ora, almeno.
Come confermato in un breve nuovo trailer mostrato alla presentazione State of Play di stasera, Phantom Blade Zero tornerà più avanti quest'estate per un'analisi approfondita del gameplay. Una volta mostrato questo, S-Game aprirà i preordini. È probabile che lo sviluppatore volesse semplicemente dare a Phantom Blade Zero un momento di stelle tutto suo, invece di gettare la sua grande immersione nel gameplay in uno show gremito, dove non c'è davvero spazio.
Un trailer per un trailer non è sempre la migliore notizia, ma c'è ancora tempo per entusiasmarci per Phantom Blade Zero prima del suo lancio questo settembre.