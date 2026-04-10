Phantom Blade: Zero sviluppatore su AI: "Ogni singolo contenuto del nostro gioco è stato creato dalle mani di veri artisti"

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Il tema di come l'intelligenza artificiale venga utilizzata nello sviluppo di videogiochi è un argomento sempre più diffuso, con molti sviluppatori che si schierano contro l'uso della tecnologia per qualsiasi tipo di elemento creativo. A tal fine, essendo diventato uno dei titoli più attesi dell'anno, il team dietro Phantom Blade: Zero ha ora rilasciato una dichiarazione in cui parla di come affronta l'IA.

Secondo il CEO dello studio, il boss di S-Game ha detto: "Ancora oggi, ogni singolo contenuto del nostro gioco è stato creato dalle mani di veri artisti. Non utilizzeremo tecnologie visive AI che potrebbero alterare l'intento creativo originale dei nostri artisti."

A ulteriore dettaglio, ci è stata data una panoramica su molte delle caratteristiche chiave del progetto più ampio, incluso come i modelli dei personaggi siano basati su scansioni 3D del cast, con doppiaggio e playback "meticolosamente raffinati" sia per la localizzazione inglese che cinese del gioco.

Inoltre, le armi sono ispirate agli strumenti tradizionali cinesi e lo sviluppatore ha coinvolto veri fabbri e persino artisti marziali e "maestri di spada del Monte Emei" per garantire che il combattimento e l'azione siano all'altezza degli standard.

S-Game ha persino scansionato luoghi reali in tutta la Cina per poterli integrare nel gioco, e le varie mappe guida utilizzate nel progetto sono state "disegnate a mano con pennelli cinesi e carta di riso Xuan (carta di riso) da giovani artisti del dipartimento di pittura cinese dell'Accademia Centrale di Belle Arti."

S-Game si conclude con quanto segue: "Crediamo fermamente che l'arte umana non sia semplicemente un mezzo per creare valore; è il valore stesso.

"S-GAME non ha semplicemente assunto un gruppo di sviluppatori per creare un gioco; piuttosto, nel nostro impegno a costruire continuamente una squadra eccezionale e appassionata, abbiamo deciso di creare un gioco di cui tutti qui potessero essere profondamente orgogliosi."

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