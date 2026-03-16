Phase è un mouse da gaming che si trasforma in un gamepad

HQ

Un mouse e un gamepad in un unico pacchetto? Sì, è proprio questo che Pixelpaw Labs sta tentando ora con Phase, un mouse da gaming che può essere trasformato in un gamepad. A prima vista, sembra un mouse da gaming abbastanza standard, ma non tutto è come sembra; In realtà sono due metà separate tenute insieme da magneti. Se li separi, il mouse si trasforma improvvisamente in due controller simili a quelli di un Joy-Con.

Quando usato come mouse, Phase funziona come qualsiasi altro mouse da gaming, con un sensore ottico capace di raggiungere fino a 16.000 DPI e una frequenza di polling di 1.000 Hz. Si collega via Bluetooth o tramite dongle a 2,4 GHz e può essere abbinato contemporaneamente a fino a tre dispositivi. La batteria è progettata per durare fino a 72 ore prima di dover essere ricaricata tramite USB-C.

Tuttavia, il design non è privo di compromessi e, in particolare, manca di una tradizionale rotella. Invece, utilizza un touchpad che permette di scorrere, molto simile al Magic Mouse di Apple. Quando il dispositivo viene diviso, ogni metà ha il proprio set di controlli: levette analogiche, pulsanti, grilletti e un D-pad. L'idea è che potrai giocare a giochi per PC, giochi per dispositivi mobili o altri titoli con un controller senza dover passare a un gamepad separato.

Il prezzo sarà di 159$ al lancio su Kickstarter, e potete vedere il trailer qui sotto.