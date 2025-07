HQ

Di solito consideriamo i giochi che vendono più di un milione di copie come un grande successo, soprattutto nello spazio indie e AA. Quelli che riescono ad andare oltre e superare i cinque milioni sono spesso rari, e quelli che superano la doppia cifra ancora di più. Prendi Elden Ring come esempio. Dopo tre anni sul mercato e un enorme seguito di fan mainstream, il gioco ha recentemente superato i 30 milioni di vendite, rendendolo uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. Phasmophobia è alle calcagna.

Sì, Kinetic Games ha annunciato che Phasmophobia è ora un venditore da 25 milioni. Questa incredibile impresa è ancora più strabiliante considerando il fatto che il gioco deve ancora lasciare l'accesso anticipato. Di recente è arrivato su console, ma è ancora in uno stato di anteprima e non nella sua build 1.0, eppure ha venduto più copie di quanto la maggior parte dei giochi possa sperare di raggiungere nei loro sogni più sfrenati.

Non si sa ancora quando verrà lanciata la versione "completa" del gioco, nonostante siano passati quasi cinque anni in accesso anticipato, ma recentemente abbiamo riportato l'ultimo aggiornamento per Phasmophobia e persino il piano di Blumhouse di trasformare il gioco in un adattamento per il grande schermo.