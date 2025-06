Phasmophobia sta ottenendo un adattamento cinematografico

HQ

Phasmophobia è l'ultimo di una lunga lista di giochi destinati ad avere un adattamento videoludico. Il successo cooperativo per quattro giocatori di Kinetic Games ha preso d'assalto Internet quando è stato rilasciato nel 2020, offrendo ai giocatori un'esperienza davvero spettrale con i loro amici.

Ora, i professionisti dell'horror di Blumhouse e Atomic Monster di James Wan sono pronti a trasformare il gioco in un film. Considerando che Atomic Monster è dietro alcune delle IP horror di maggior successo degli ultimi anni come The Nun e The Conjuring, e Blumhouse ha avuto un enorme successo con il suo adattamento videoludico di Five Nights at Freddy's, immagineresti che Phasmophobia sia in buone mani.

"Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente che un adattamento cinematograficoPhasmophobia è in fase di sviluppo: è un grande momento per l'intero team di Kinetic e l'inizio di qualcosa di veramente eccitante", ha dichiarato il direttore di Kinetic Games Daniel Knight tramite un comunicato stampa. "Non avremmo mai potuto immaginare le incredibili vette che questo gioco avrebbe raggiunto quando è stato lanciato cinque anni fa, e siamo così grati alla nostra straordinaria community per l'impatto duraturo che Phasmophobia ha avuto nello spazio di gioco e oltre. Lavorare con Blumhouse e Atomic Monster segna un nuovo incredibile capitolo per il gioco e non vediamo l'ora di condividere di più man mano che il progetto si sviluppa".

Phasmophobia ha venduto più di 23 milioni di copie vendute dal suo lancio, e quindi è chiaro perché i grandi studi cinematografici vogliono lavorare con l'IP. Dovremo vedere come andrà a finire un film Phasmophobia nel tempo, poiché probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima che questa cosa venga realizzata.