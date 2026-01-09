Phasmophobia sviluppatore entra nel mondo dell'editoria con la nuova etichetta

HQ

Non è affatto raro vedere sviluppatori indie che ottengono successi indesiderati rimettere parte della loro fama nel mondo indie aprendo etichette editoriali per promuovere futuri successi indie. TinyBuild è un esempio, ma ce ne sono molti altri tra cui Poncle, Dotemu, Annapurna Interactive, e così via. Ora il creatore di Phasmophobia vuole entrare anche in questo segmento.

Kinetic Games ha svelato una nuova etichetta editoriale chiamata Kinetic Publishing, con questa destinazione a utilizzare parte della fama e delle risorse che lo studio ha raccolto con i 25 milioni di vendite finora di Phasmophobia per mettere in luce promettenti progetti indie.

Ci viene detto: "Kinetic Publishing mira a promuovere l'innovazione nello spazio dello sviluppo di giochi indipendenti e a supportare i team di giochi di una vasta gamma di generi, con un focus su una lista ristretta, che significa che ogni team possa ricevere un'attenzione significativa insieme a un supporto su misura."

L'etichetta offrirà supporto finanziario, legale e di marketing agli indies che rappresenta, oltre a una guida di sviluppo su larga scala. Prenderà in carico progetti di piccoli team e sviluppatori solitari in tutto il mondo e mirerà ad aiutarli con obiettivi editoriali 12-18 mesi prima del lancio del gioco.

Non sappiamo ancora quali giochi saranno rappresentati da Kinetic Publishing, ma ci è stato detto che questa iniziativa non influenzerà lo sviluppo di Phasmophobia, che progredirà ulteriormente nel 2025 con "molto altro in arrivo nel 2026, incluso il suo percorso verso il lancio della 1.0, con Kinetic Games pronta a rivelare presto la roadmap di quest'anno."