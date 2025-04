Phil Spencer è "molto entusiasta" per i palmari Xbox di quest'anno

HQ

Sappiamo che Microsoft sta lavorando su dispositivi Xbox portatili, poiché ha anche chiaramente lasciato intendere che il primo di essi è in collaborazione con Asus con un rilascio previsto entro la fine dell'anno.

Il capo dei giochi di Microsoft, Phil Spencer, sta andando dritto al punto, dicendo in un'intervista con iJustine di essere molto entusiasta dei piani quando gli è stato chiesto cosa Xbox ha in serbo per il 2025 (trascritto da Pure Xbox):

"Abbiamo preso in giro e parlato di palmari e sono molto entusiasta perché entrambi viaggiamo, e a volte non puoi sempre portare con te la tua console o l'intero desktop da gioco".

Spencer approfondisce ancora una volta come vuole ridefinire ciò che Xbox dovrebbe essere con un ecosistema disponibile ovunque e sempre:

"Ma si tratta davvero di costruire l'esperienza intorno alla persona, ed è questo che mi entusiasma davvero. [Xbox] non è un singolo dispositivo al centro, non è un gioco, è il giocatore, assicurandosi che tutti i tuoi giochi siano disponibili, tutti i tuoi salvataggi, tutti i tuoi diritti siano disponibili ovunque tu vada".

Torneremo quando vedremo di più dal prossimo dispositivo Asus Xbox e scopriremo come funzionerà con le console Xbox, i giochi passati e soprattutto quelli futuri.