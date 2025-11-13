Phil Spencer non ha altro che elogi per la Steam Machine appena annunciata da Valve

HQ

Ci sono state numerose voci sulla prossima generazione di Xbox, con sempre più rapporti che indicano una soluzione ibrida in grado di eseguire giochi sia per PC che per Xbox. L'idea sembra essere che sarai in grado di acquistare giochi da qualsiasi negozio tu voglia (come Epic Games Store, Steam o Xbox Store) e che tutti saranno quindi visibili da un unico menu.

Ma a quanto pare Valve ha pensato in modo simile, e mercoledì sera ha sorpreso tutti annunciando Steam Machine, un PC simile a una console con prestazioni che rivaleggiano più che con le console attuali, rendendo possibile avere un elegante computer gestito da un controller nascosto nel mobile TV. Si potrebbe pensare che questo stresserebbe Microsoft, poiché è in gran parte la stessa idea che sembrano avere.

Tuttavia, il capo del gioco di Microsoft, Phil Spencer, ha commentato l'impresa di Valve nel suo solito modo... vale a dire con congratulazioni ed elogi per l'idea, affermando anche che ciò farà crescere i giochi e sarà un bene per Microsoft, poiché sono uno dei più grandi editori su Steam:

Se le voci sulla prossima Xbox di Microsoft sono vere, dovrebbe essere rilasciato nel 2027, anche se molti sperano che venga annunciato già il prossimo anno, poiché Xbox festeggerà poi il suo 25° anniversario.