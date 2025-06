Phil Spencer: "Sarà un anno davvero speciale per Xbox il prossimo anno"

HQ

L'anno prossimo, Xbox compirà 25 anni e Microsoft ne è ovviamente molto consapevole. La pianificazione è già in corso, e in una recente intervista con il capo dei giochi dell'azienda Phil Spencer, spiega che la serie più associata a Xbox sarà ampliata con nuove voci:

"Quando si pensa a Fable, quando si pensa a Gears, quando si pensa a Forza, questi sono franchise che sono stati davvero parte di ciò che rende Xbox quello che è oggi, e sarà una bella lineup il prossimo anno.

Abbiamo un ottimo finale per il 2025, e poi quando guardo al '26 e al nostro 25° anniversario e ai franchise che lanceremo in quell'anno, penso che sarà un anno davvero speciale per Xbox il prossimo anno".

Potresti pensare "... ma che dire di Halo?", che però sembra anche essere sul tavolo. Durante l'Xbox Games Showcase domenica scorsa, lo stesso Spencer ha promesso che nel 2026 possiamo aspettarci "il ritorno di un classico che ci accompagna fin dall'inizio", il che sostanzialmente esclude tutto tranne Halo.

Quindi, per riassumere, sembra che possiamo aspettarci Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day e un nuovo Halo il prossimo anno. Cioè, come accennato in precedenza, i quattro franchise che sono più di ogni altro associati a Xbox.