Phranque the Cube è stato uno dei primi personaggi che Cory Barlog ha descritto per God of War: Laufey, secondo il direttore del gioco

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Sebbene gran parte dell'annuncio di God of War: Laufey sia stato accolto da una standing ovation dai fan della saga, se c'è stato qualcosa che ha suscitato critiche da ogni angolo di internet, è stata l'inclusione del Jack Quaid Cube, alias Phranque. I dialoghi spiritosi del cubo, l'imbarazzo della sua inclusione e il fatto che non sembri basarsi su alcuna mitologia hanno suscitato molte critiche diverse.

Tuttavia, il direttore del gioco, Ariel Lawrence, afferma che Phranque è fondamentale per God of War: Laufey, in un modo che diventerà chiaro una volta che giocheremo noi stessi. "Quando sono tornata nel team, i due personaggi da cui sono effettivamente nati insieme a Corey [Barlog] erano sia Faye che Phranque", ha detto in un'intervista con lo YouTuber FlowGames (via Wccftech).

"Sia Phranque che Rue sono davvero importanti, sia negli aiuti in combattimento come supplemento a Fay, sia nello spostamento e nella risoluzione di enigmi, e per l'utilità di entrambe e ciò che possono fare nelle forme in cui si trovano. Quindi, per Phranque, come cubo cosmico di gelatina, il modo in cui potremmo usarlo in certe parti del mondo è stato sicuramente entusiasmante per il team, soprattutto in termini di lavoro di design per noi," continuò Lawrence.

È facile immaginare come un grande cubo possa essere utile meccanicamente. Phranque potrebbe essere una piattaforma tra le aree, oppure una rampa elastica per saltare che ci permette di raggiungere altezze maggiori. Abbiamo già visto il suo uso in combattimento, speronando i nemici mentre si fa strada a colpi di schiaffo sul campo di battaglia. Tutte queste cose sembrano accettabili, ma potrebbero non risolvere la stanchezza delle battute che molti fan stanno sperimentando, e quando vedi un cubo eccentrico doppiato da uno dei ragazzi più scherzosi in circolazione, puoi capire da dove viene parte delle critiche.