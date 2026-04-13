Physint riceve le prime informazioni sul casting prima che inizino le riprese

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Appena uscito da un altro grande successo con Death Stranding 2: On the Beach, Hideo Kojima non sembra intenzione di mettere freni a breve. Ha OD in arrivo, oltre al suo attesissimo ritorno allo spionaggio d'azione con il suo misterioso progetto Physint.

Sebbene Physint rimanga per noi in gran parte un enigma, grazie a MP1st abbiamo alcuni dettagli sul primo casting call per il gioco. Attualmente, il progetto si nasconde dietro il nome in codice Shimmer e cerca attori per interpretare una moltitudine di ruoli tutti intrappolati su un autobus dirottato, tra cui una madre che tiene in braccio il neonato, cinque adolescenti di etnie diverse, altri due passeggeri maschi e un personaggio antagonista che presumiamo sia il dirottatore in questione.

Non è chiaro se questo antagonista sarà il principale antagonista di Shimmer/Physint, ma la sua descrizione è la più specifica, chiedendo un attore del tipo "Mads Mikkelsen in Hannibal ma con stile", con un forte requisito di accento tedesco.

Il casting sarà diretto da Mari Ueda, fondatrice di Pivot Motion, una società di motion capture che ha lavorato recentemente con Kojima a Death Stranding 2: On the Beach. Shimmer è previsto per le riprese questa estate, ma non si sa se questo segni l'inizio della produzione del gioco completo o una sorta di segmento verticale da mostrare prima dell'uscita tra qualche anno. Se cerchi altri attori che potrebbero far parte di Physint, c'è una forte teoria al momento secondo cui Robert Pattinson potrebbe essere in programma per interpretare il protagonista del gioco.