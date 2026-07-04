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Pianificazione Coppa del Mondo 2026: turni di 16 volte, calendario dei quarti di finale e delle semifinali

Solo sedici squadre rimangono alla Coppa del Mondo, e il calendario fino alla finale del 19 luglio è folle.

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La Coppa del Mondo 2026 raggiunge le vere fasi finali. Dopo gli ottavi a eliminazione diretta di ottaventi, una nuova aggiunta di questa Coppa del Mondo (che ha ancora prodotto partite davvero memorabili come il quasi successo di Capo Verde contro Argentina e le eliminazioni di Germania e Paesi Bassi), inizia immediatamente gli ottavi di finale, con partite da sabato a martedì 4-8 luglio.

Ecco il calendario delle restanti partite, con la partita per il terzo posto sabato 18 luglio e la finale domenica 19 luglio alle 21:00 CEST, 20:00 BST.

Ottavi di finale della Coppa del Mondo

Sabato, 4 luglio


  • Canada vs Marocco — 19:00 CEST / 18:00 BST

  • Paraguay vs Francia — 23:00 CEST / 22:00 BST

Domenica, 5 luglio


  • Brasile vs Norvegia — 22:00 CEST / 21:00 BST

Lunedì 6 luglio


  • Messico vs Inghilterra — 02:00 CEST / 01:00 BST

  • Portogallo vs Spagna — 21:00 CEST / 20:00 BST

Martedì, 7 luglio


  • USA vs Belgio — 02:00 CEST / 01:00 BST

  • Argentina vs Egitto — 18:00 CEST / 17:00 BST

  • Svizzera vs Colombia — 22:00 CEST / 21:00 BST

Quarti di finale della Coppa del Mondo

Giovedì 9 luglio


  • Vincitore Canada/Marocco vs Vincitore Paraguai/Francia — 22:00 CEST / 21:00 BST

Venerdì 10 luglio


  • Vincitore Portogallo/Spagna vs Vincitore USA/Belgio — 21:00 CEST / 20:00 BST

Sabato 11 luglio


  • Vincitore Brasile/Norvegia vs Vincitore Messico/Inghilterra — 23:00 CEST / 22:00 BST

Domenica, 12 luglio


  • Vincitore di Argentina/Egitto vs Vincitore di Svizzera/Colombia — 03:00 CEST / 02:00 BST

Semifinali della Coppa del Mondo

Martedì 14 luglio


  • USA/Belgio/Portogallo/Spagna vs Canada/Marocco/Paraguay/Francia — 21:00 CEST / 20:00 BST

Mercoledì 15 luglio


  • Brasile/Norvegia/Messico/Inghilterra vs. Svizzera/Colombia/Argentina/Egitto — 21:00 CEST / 20:00 BST

Pianificazione Coppa del Mondo 2026: turni di 16 volte, calendario dei quarti di finale e delle semifinali
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