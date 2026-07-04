Sport
Pianificazione Coppa del Mondo 2026: turni di 16 volte, calendario dei quarti di finale e delle semifinali
Solo sedici squadre rimangono alla Coppa del Mondo, e il calendario fino alla finale del 19 luglio è folle.
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La Coppa del Mondo 2026 raggiunge le vere fasi finali. Dopo gli ottavi a eliminazione diretta di ottaventi, una nuova aggiunta di questa Coppa del Mondo (che ha ancora prodotto partite davvero memorabili come il quasi successo di Capo Verde contro Argentina e le eliminazioni di Germania e Paesi Bassi), inizia immediatamente gli ottavi di finale, con partite da sabato a martedì 4-8 luglio.
Ecco il calendario delle restanti partite, con la partita per il terzo posto sabato 18 luglio e la finale domenica 19 luglio alle 21:00 CEST, 20:00 BST.
Ottavi di finale della Coppa del Mondo
Sabato, 4 luglio
- Canada vs Marocco — 19:00 CEST / 18:00 BST
- Paraguay vs Francia — 23:00 CEST / 22:00 BST
Domenica, 5 luglio
- Brasile vs Norvegia — 22:00 CEST / 21:00 BST
Lunedì 6 luglio
- Messico vs Inghilterra — 02:00 CEST / 01:00 BST
- Portogallo vs Spagna — 21:00 CEST / 20:00 BST
Martedì, 7 luglio
- USA vs Belgio — 02:00 CEST / 01:00 BST
- Argentina vs Egitto — 18:00 CEST / 17:00 BST
- Svizzera vs Colombia — 22:00 CEST / 21:00 BST
Quarti di finale della Coppa del Mondo
Giovedì 9 luglio
- Vincitore Canada/Marocco vs Vincitore Paraguai/Francia — 22:00 CEST / 21:00 BST
Venerdì 10 luglio
- Vincitore Portogallo/Spagna vs Vincitore USA/Belgio — 21:00 CEST / 20:00 BST
Sabato 11 luglio
- Vincitore Brasile/Norvegia vs Vincitore Messico/Inghilterra — 23:00 CEST / 22:00 BST
Domenica, 12 luglio
- Vincitore di Argentina/Egitto vs Vincitore di Svizzera/Colombia — 03:00 CEST / 02:00 BST
Semifinali della Coppa del Mondo
Martedì 14 luglio
- USA/Belgio/Portogallo/Spagna vs Canada/Marocco/Paraguay/Francia — 21:00 CEST / 20:00 BST
Mercoledì 15 luglio
- Brasile/Norvegia/Messico/Inghilterra vs. Svizzera/Colombia/Argentina/Egitto — 21:00 CEST / 20:00 BST