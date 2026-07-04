Pianificazione Coppa del Mondo 2026: turni di 16 volte, calendario dei quarti di finale e delle semifinali Solo sedici squadre rimangono alla Coppa del Mondo, e il calendario fino alla finale del 19 luglio è folle.

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Canada vs Marocco — 19:00 CEST / 18:00 BST



Paraguay vs Francia — 23:00 CEST / 22:00 BST

Domenica, 5 luglio

Brasile vs Norvegia — 22:00 CEST / 21:00 BST

Lunedì 6 luglio

Messico vs Inghilterra — 02:00 CEST / 01:00 BST



Portogallo vs Spagna — 21:00 CEST / 20:00 BST

Martedì, 7 luglio

USA vs Belgio — 02:00 CEST / 01:00 BST



Argentina vs Egitto — 18:00 CEST / 17:00 BST



Svizzera vs Colombia — 22:00 CEST / 21:00 BST

Quarti di finale della Coppa del Mondo Giovedì 9 luglio

Vincitore Canada/Marocco vs Vincitore Paraguai/Francia — 22:00 CEST / 21:00 BST

Venerdì 10 luglio

Vincitore Portogallo/Spagna vs Vincitore USA/Belgio — 21:00 CEST / 20:00 BST

Sabato 11 luglio

Vincitore Brasile/Norvegia vs Vincitore Messico/Inghilterra — 23:00 CEST / 22:00 BST

Domenica, 12 luglio

Vincitore di Argentina/Egitto vs Vincitore di Svizzera/Colombia — 03:00 CEST / 02:00 BST

Semifinali della Coppa del Mondo Martedì 14 luglio

USA/Belgio/Portogallo/Spagna vs Canada/Marocco/Paraguay/Francia — 21:00 CEST / 20:00 BST

Mercoledì 15 luglio

Brasile/Norvegia/Messico/Inghilterra vs. Svizzera/Colombia/Argentina/Egitto — 21:00 CEST / 20:00 BST

FIFA