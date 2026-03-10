Pickmon sembra Pokémon che incontra Breath of the Wild - E internet ha alcune domande

HQ

Copia affascinante o plagio sfacciato? Questa è la domanda che potresti porti guardando il trailer del prossimo gioco Pickmon, che per molti sembra che qualcuno abbia preso in egual parte Pokémon e The Legend of Zelda: Breath of the Wild e li abbia gettati in un frullatore.

Nel trailer, un eroe simile a Link corre in paesaggi aperti che sembrano usciti direttamente dal franchise Nintendo, interagendo e raccogliendo piccoli mostri — che, ovviamente, ricordano sospettosamente l'iconico Pokémon.

Palworld incontra Zelda viene ora urlato in molti luoghi online, e la domanda più grande ora è se Nintendo e i loro avvocati normalmente affamati lasceranno passare questa cosa. Il gigante giapponese del gaming è notoriamente cauto riguardo ai suoi marchi distintivi, e a ragione.

Cosa ne pensi, è una copia sfacciata?