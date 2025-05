Pierce Brosnan affronta le critiche al suo accento irlandese in MobLand

HQ

Si potrebbe pensare che un attore irlandese sia in grado di fornire un accento irlandese appropriato e credibile, ma per il caso di Pierce Brosnan nella serie drammatica di Paramount+ MobLand, questa non è stata quasi la realtà. L'ex star di James Bond e Mamma Mia è stato oggetto di critiche per il suo accento insolito e bizzarro, che ha scioccato molti poiché parla naturalmente con un accento irlandese.

Per quanto riguarda ciò che è andato storto vedendo Brosnan pronunciare un accento così particolare, ha recentemente parlato con la rivista Radio Times, dove ha notato che ha dovuto andare oltre perché il suo accento naturale non era abbastanza forte per il ruolo del patriarca del crimine Conrad Harrigan.

"Il mio accento è molto morbido. L'accento di Conrad è lontano un milione di miglia da me. Ho detto [al mio insegnante di dialetto] che avevo bisogno di un accento Kerry, così mi ha dato il nome di un uomo e ho cercato su Google il ragazzo e basta. Era un accento di Kerry. E così, ho dato il massimo".

La domanda ora è se Brosnan cambierà l'accento di Conrad per eventuali episodi futuri, supponendo cheMobLand veda un rinnovo per una seconda stagione, qualcosa di cui deve ancora essere a conoscenza nonostante i forti numeri degli spettatori iniziali.