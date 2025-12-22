Pierce Brosnan: "Non me ne frega niente" del Natale di James Bond

HQ

Per molti versi, è stato Pierce Brosnan ad avere l'onore di interpretare l'ultimo Bond tradizionale, completo di battute sdolcinate, umorismo arguto, gadget Q divertenti, cattivi con piani esagerati e tutti gli altri elementi che facevano parte della serie cinematografica - prima che diventasse molto più seria durante l'era di Daniel Craig.

Quando Brosnan è stato intervistato dal Times, gli è stata posta una domanda spensierata su cosa faccia James Bond a Natale. Ma Brosnan non fu affatto divertito dalla domanda ed esclamò:

"Non voglio davvero rispondere alla domanda, e non risponderò. Perché non me ne frega un cazzo! Perché dovrei perdere tempo a pensare a dove sarebbe stato James Bond a Natale?"

Fortunatamente, in seguito cambiò idea e si rese conto che, anche se non sa cosa stia tramando Bond, sa comunque cosa farà almeno un attore di Bond:

"So dove Pierce Brosnan passerà il Natale! A casa con mia moglie, nel mio piccolo rifugio sull'isola alle Hawaii!"

E con questo, lo sappiamo. Buon Natale, Pierce.