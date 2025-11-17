Pierce Brosnan: "Sarei sicuramente aperto a" giocare di nuovo Doctor Fate

HQ

Molte cose sono andate storte nel Black Adam del 2022, con Dwayne Johnson nel ruolo dell'antieroe omonimo, ed è diventato uno degli ultimi film DC prima che si decidesse che l'intero universo sarebbe stato riavviato.

Ma non è stato un disastro totale, e uno dei punti di luce è stato Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate. La maggior parte delle persone sembra concordare sul fatto che abbia dato una performance solida e, in effetti, Brosnan stesso sembra così affezionato al personaggio che vorrebbe interpretarlo di nuovo.

In un'intervista con GQ, Brosnan dice di aver sentito dire che Doctor Fate potrebbe apparire nel sequel Superman Man of Tomorrow, e che è desideroso di tornare nel ruolo:

"Ho sentito che Doctor Fate avrebbe avuto una sua serie, o un suo film. Ho sentito che sarà nel prossimo Superman."

Quando gli è stato chiesto se volesse riassumere il ruolo, ha dato la seguente risposta molto diretta:

"Mi è piaciuta moltissimo la filosofia di quel personaggio, e sarei sicuramente aperto a questo."

Indipendentemente dal fatto che Doctor Fate sarà in Man of Tomorrow o meno, incrociamo le dita affinché i capi cinematografici DC James Gunn e Peter Safran vedano questo e diano presto a Brosnan la possibilità di entrare nel DC Universe. E non siamo certo soli a pensarlo, giusto?