Pierluigi Collina difende la decisione di annullare il gol di Jonathan Tah che avrebbe mandato la Germania agli ottavi di finale

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La Germania è stata eliminata dai Mondiali dal Paraguay ai rigori, ma le cose sarebbero andate diversamente se il gol di Jonathan Tah nei tempi supplementari fosse stato valido. E se ne è parlato molto, perché è stato escluso dal VAR ma non per fuorigioco, bensì perché un giocatore tedesco, Waldemar Anton, ha commesso un fallo sul portiere Orlando Gill, impedendogli di difendere correttamente la porta.

Jürgen Klopp, che molti considerano il miglior candidato per succedere a Julian Nagelsmann nel caso venisse esonerato, ha detto su MagentaTV che, se avessero annullato tutti i gol in cui i giocatori comettero falli sul portiere, l'Arsenal non avrebbe vinto la Premier League, perché "il 60% dei loro gol erano così".

Si è discusso molto su quel gol (e su come abbia influenzato mentalmente Tah, che poi ha sbagliato in modo spettacolare il suo tentativo ai rigori). Ma Pierluigi Collina, capo arbitri della FIFA, ha spiegato che la decisione dell'arbitro (dopo aver visto una replica nel VAR) era corretta, perché agli arbitri è stato ordinato di punire gli incidenti in cui i giocatori cercano di bloccare gli avversari senza tentare di giocare la palla, specialmente quando sono coinvolti i portieri.

"Anche se mantenere una posizione non è un fallo in senso stretto, quando un giocatore offensivo non è interessato alla palla e si muove deliberatamente, anche solo marginalmente, con l'intento chiaro di ostacolare i movimenti degli avversari e impedirgli di difendersi, allora gli arbitri, e il VAR quando necessario, dovrebbero analizzare attentamente l'incidente e intervenire", ha spiegato Collina.

"Questo è particolarmente vero quando la tattica mira a impedire al portiere avversario di difendere la porta. Allenatori e giocatori sono stati informati, quindi non sorprende che gli arbitri puniscano questi falli."