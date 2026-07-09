Pierluigi Collina spiega le decisioni dell'arbitro nella partita Argentina vs. Egitto: nessun fallo su Salah, "normale contatto calcistico"

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Il leggendario ex arbitro Pierluigi Collina, ora Capo Ufficiale Arbitro della FIFA, ha difeso le decisioni arbitrali prese durante la partita Argentina vs. Egitto ai Mondiali di martedì scorso, affermando che "nessuno può affermare che l'arbitraggio FIFA possa essere influenzato da chiunque, nemmeno dal Presidente FIFA".

La partita ormai famosa si concluse 3-2 per l'Argentina e vide due momenti molto controversi: quando il VAR fece annullare il gol dell'Egitto dall'arbitro François Letexier a causa di un fallo di un giocatore egiziano precedentemente in campo, e quando il VAR non intervenne in una situazione simile, un possibile fallo commesso da un giocatore argentino pochi secondi prima di segnare il terzo gol.

Con l'allenatore egiziano che dice di essere stato ingannato, suggerendo che il torneo è truccato affinché Leo Messi possa durare di più, e la Federazione Egiziana di Calcio che presenta un reclamo alla FIFA chiedendo agli arbitri e agli ufficiali VAR della partita di essere espulsi dalla competizione, Collina ha ribadito che l'arbitro ha preso le decisioni giuste.

"Dopo ogni gol segnato, il VAR controlla la fase offensiva di possesso (APP). Se un fallo viene identificato nella costruzione e si ritiene che abbia avuto un impatto sulla porta, il VAR raccomanderà una revisione in campo. Non c'è un limite definito né per la distanza dalla porta né per il tempo trascorso tra l'incidente e la porta", ha spiegato Collina, riferendosi specificamente alla partita Egitto-Argentina, affermando che "Marwan Attia ha chiaramente calpestato Lisandro Martínez", anche se il fallo è avvenuto dall'altra parte del campo.

"Crediamo che un fallo sia un fallo. Indipendentemente dal fatto che il fallo sembri 'ovvio', se l'arbitro non l'ha visto in campo, il VAR può intervenire", ha detto Collina.

Ha aggiunto che non hanno trovato fallo nella preparazione del terzo gol argentino, quando Julián Álvarez ha colpito Mohamed Salah dopo aver toccato il pallone. "Calpestare il piede di un avversario è un fallo, mentre un difensore che tocca per primo la palla e poi effettua un normale contatto calcistico non ha commesso fallo. L'arbitro e il VAR hanno giudicato che fosse un normale contatto calcistico tra Mohamed Salah e Julián Alvarez... "

Collina, come responsabile degli arbitri della FIFA, ha anche spiegato altre decisioni controverse ai Mondiali, incluso un gol annullato alla Germania a causa di un attaccante che impedì al portiere di muoversi.