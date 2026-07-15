Pierre-Emerick Aubameyang vicino a un passaggio sorprendente al Deportivo A Coruña

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Pierre-Emerick Aubameyang farà una mossa a sorpresa nella sua carriera. L'attaccante gabonese è vicino a firmare per il Deportivo de A Coruña, una squadra della Galizia, regione settentrionale della Spagna, che è appena stata promossa in prima divisione per la prima volta dal 2018. Diversi giornalisti, come Florian Plettenberg, riferiscono che l'accordo è stato concluso e che l'attaccante trentasettenne sarà venduto dal Marsiglia al Dépor per 1,5 milioni di euro.

Aubameyang ha giocato per il Marsiglia durante la stagione 2025/26, segnando 10 gol e fornendo 5 assist in 30 partite, provenendo dall'Al-Qadsiah, nella Saudi Pro League. Prima di allora, ha giocato per il Chelsea nel 2022/23 e per il FC Barcelona nel 2021/22, ma è ricordato soprattutto per le sue esperienze al Borussia Dortmund tra il 2013 e il 2017 e all'Arsenal tra il 2018 e il 2022, vincendo la FA Cup nel 2020, la Coppa di Germania nel 2017 e un calcio d'oro condiviso in Premier League nel 2019.

Aubameyang giocherà come centravanti insieme a Nsongo Bil e Zakaria Eddahchouri in questa nuova avventura del Deportivo La Coruña in LaLiga, un club che un tempo era uno dei migliori di Spagna: ha vinto la LaLiga 1999/2000, la Coppa di Spagna due volte nel 1995 e nel 2002, e ha raggiunto le semifinali di Champions League nel 2003/04.