Pierre Gasly torna sul podio del GP di Monaco dopo che Alpine ha esercitato il Diritto di Revisione

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Alpine è riuscita a reintegrare Pierre Gasly sul podio del Gran Premio di Monaco dalla domenica scorsa, esercitando il "Diritto di Revisione" perché le penalità di tempo inflitte a Gasly, per eccesso di velocità nei box durante la gara, erano state errate.

Gasly concluse la gara al terzo posto, migliorando rispetto al quarto, ma dopo due penalità separate di cinque secondi lo retrocessero al settimo posto, rovinando il suo primo podio della stagione. Ma Alpine protestò con prove che sostenevano che le penalità per limiti di velocità fossero sbagliate.

E venerdì è stato confermato che il loro ricorso è stato accettato: Gasly torna al terzo posto, il che significa che Isack Hadjar della Red Bull perde il podio e scende al quarto posto. Oscar Piastri, Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno anch'essi perso una posizione ciascuno. "Vorremmo ringraziare la FIA e la direzione della Formula Uno per la loro trasparenza e cooperazione durante tutto il processo di Diritto di Revisione e per aver preso questa decisione", ha dichiarato Alpine in un comunicato.