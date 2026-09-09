Pikmin 4 sta ricevendo una versione per Nintendo Switch 2 con una nuova modalità

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Abbiamo visto The Legend of Zelda, Super Mario Party, Kirby, Pokémon e Metroid ricevere le edizioni Nintendo Switch 2, e ora Pikmin si aggiunge al roster dei titoli che ricevono funzionalità aggiuntive per l'ultimo sistema Nintendo.

Dondori Academy arriva a Pikmin 4 con l'edizione Nintendo Switch 2. Ti permetterà di affrontare sfide speciali in determinati livelli, dove dovrai padroneggiare il controllo dei tuoi Pikmin e del terreno intorno a te per superare i livelli nel modo più efficiente possibile. I comandi vocali per Ochi sono stati confermati anche nell'edizione Nintendo Switch 2 per Pikmin 4, come parte del Nintendo Direct di oggi.

La Nintendo Switch 2 Edition di Pikmin 4 arriva il 12 novembre, dandoci un nuovo motivo per tornare ai nostri vecchi salvataggi e vedere quali miglioramenti porta la nuova versione.