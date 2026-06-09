Pikuniku passerà in 3D nel sequel che debutterà su PC e Switch 2 nel 2027

Durante la trasmissione Nintendo Direct, gli sviluppatori Arnaud De Bock e Remi Forcadell hanno annunciato che presto offriranno un sequel del meravigliosamente strano titolo d'avventura Pikuniku.

Conosciuto semplicemente come Pikuniku 2, questo gioco amplierà l'originale trasformandosi in un progetto 3D. Oltre a questo, resterà comunque un gioco strano e strano in cui l'obiettivo è incontrare persone particolari, ascoltare le loro storie insolite, riunire amici e, infine, tornare a casa e tornare a casa.

Ci vengono promesse "cospirazioni dello stato profondo" da scoprire, "enigmi giocosi" da risolvere, "strani incontri" da superare, e tutto ambientato in "ambienti che sciogliono gli occhi" che fondono contrasti audaci e colori primari.

Tenendo tutto questo a mente, dai un'occhiata al trailer di presentazione di Pikuniku 2 qui sotto, con il lancio previsto per PC e Switch 2 nel 2027.