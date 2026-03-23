Pilota e copilota uccisi in una collisione con un jet Air Canada a LaGuardia

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Una collisione mortale all'aeroporto di LaGuardia ha causato la morte tra il pilota e il copilota di un jet regionale Air Canada Express, dopo che l'aereo ha urtato un camion dei pompieri durante l'atterraggio.

L'aereo CRJ-900, operato da Jazz Aviation, trasportava 72 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio su un volo da Montreal. Decine di passeggeri e soccorritori sono rimasti feriti, anche se la maggior parte è riportata in condizioni stabili.

Secondo informazioni preliminari, l'aereo si è scontrato con il veicolo di emergenza a circa 24 mph mentre si avvicinava alla pista. Il camion dei pompieri, presumibilmente gestito da agenti di polizia, stava intervenendo a un incidente separato in aeroporto.

Le immagini della scena hanno mostrato danni significativi al muso dell'aereo, che è stato spinto verso l'alto all'impatto.

La Federal Aviation Administration ha confermato che l'aeroporto sarebbe rimasto chiuso per diverse ore, con almeno 18 voli deviati o rimandati indietro. Le autorità hanno avvertito di disagi diffusi, inclusi cancellamenti e ritardi nell'area di New York.

Si prevede che le indagini coinvolgeranno sia la FAA che il National Transportation Safety Board, anche se le autorità non hanno ancora fornito una relazione completa su come sia avvenuto l'incidente.